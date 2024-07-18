İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı

(İZMİR)- İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına ilk müdahale 13.25'te yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.