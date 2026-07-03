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İzmir'de "Yutma Yöntemi"Yle Uyuşturucu Getiren Şüpheli Tutuklandı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yurt dışından yutma yöntemiyle uyuşturucu getiren yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin iç beden muayenesinde 50 kapsül içinde 490 gram metamfetamin bulundu.

(İZMİR) - İzmir'de, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelinin iç beden muayenesinde yuttuğu 50 kapsülde toplam 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir'de, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, yurt dışından "yutma yöntemi" ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda kimliği belirlenen yabancı uyruklu S.M, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Şüphelinin hastanede yapılan iç beden muayenesinde, yutulmuş halde bulunan 50 kapsül içerisinde toplam 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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