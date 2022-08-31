İzmir haberi... Torbalı'da Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Torbalı'da coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları, dün sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve protokol bayramlaşması ile başladı. Kutlamalar, kentin birçok noktasında düzenlenen bando ve mehter gösterisi ile devam etti.

Saat 18: 30'da, Torbalı Belediyesi ve Keyfi Pedal Bisiklet Topluluğu ortaklığında Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de katıldığı bir bisiklet turu düzenledi. Kutlamaların son durağı ise Ayrancılar oldu. Saat 21: 00'de Başkan Tekin, Torbalı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Barış Manço Caddesi'nde Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Kortejin hemen ardından Ayrancılar Meydanı'nda Hüseyin Turan konseri düzenlendi.

Kutlamaların ardından açıklamalarda bulunan Tekin, "Nasıl anlatılır ki bu coşku. Küçük, büyük, yaşlısı, genci 7'den 77'ye tüm vatan aşıkları olarak önce Zafer kortejini gerçekleştirdik, sonra alanlara sığmayan vatandaşlarımızla Hüseyin Turan konserinde Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadık. Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.