Haber : İzmir haberi | Seferihisar'da Atıklar Kontrol Altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi | Seferihisar'da Atıklar Kontrol Altında

 - Güncelleme:
İzmir haberi | Seferihisar'da Atıklar Kontrol Altında

İzmir haberler: Seferihisar Belediyesi, kağıt toplayıcılarını Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile dönüştürebilir atıkların kayıt altına alınması sağlanacak.

Seferihisar Belediyesi, kağıt toplayıcılarını Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile dönüştürebilir atıkların kayıt altına alınması sağlanacak.

Seferihisar Belediyesi yeni bir uygulama ile ilçede ikamet eden 48 kağıt toplayıcısını, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile kağıt toplayıcılarının topladıkları atıklar kayıt altına alınmaya başlandı.

Seferihisar Belediyesi'nde uygulama ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Temizlik İşleri Müdürü Kadir Akay, Seferihisar Emniyet Müdürlüğü Komiseri Ahmet Hulusi Yıldırım, Seferihisar Belediyesi Tarım İşleri Müdürü Aynur Adanur ve Çevre Mühendisi Erva Nur Poyraz katıldı.

Oluşturulan sistemde toplayıcılar, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı olarak çalışacak ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak yasal olarak faaliyetlerini sürdürebilecek.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title