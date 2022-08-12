İzmir haberi | Seferihisar'da Atıklar Kontrol Altında

İzmir haberler: Seferihisar Belediyesi, kağıt toplayıcılarını Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile dönüştürebilir atıkların kayıt altına alınması sağlanacak.

Seferihisar Belediyesi, kağıt toplayıcılarını Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile dönüştürebilir atıkların kayıt altına alınması sağlanacak.

Seferihisar Belediyesi yeni bir uygulama ile ilçede ikamet eden 48 kağıt toplayıcısını, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil etti. Uygulama ile kağıt toplayıcılarının topladıkları atıklar kayıt altına alınmaya başlandı.

Seferihisar Belediyesi'nde uygulama ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Temizlik İşleri Müdürü Kadir Akay, Seferihisar Emniyet Müdürlüğü Komiseri Ahmet Hulusi Yıldırım, Seferihisar Belediyesi Tarım İşleri Müdürü Aynur Adanur ve Çevre Mühendisi Erva Nur Poyraz katıldı.

Oluşturulan sistemde toplayıcılar, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı olarak çalışacak ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak yasal olarak faaliyetlerini sürdürebilecek.