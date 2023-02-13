İzmir'den deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı
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İzmir Valiliği kentte toplanan insani yardımların, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıktığını duyurdu.
İzmir Valiliği kentte toplanan insani yardımların, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıktığını duyurdu.
İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimiz koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımız ve STK'lar tarafından toplanan insani yardımlar, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıkmıştır. Ro-Ro gemisine yüklenen; 23 tır, 5 ekskavatör, 5 kamyon, 4 dorse, 4 tanker, 2 motor karavan ve ev eşyalarının yanı sıra; 43 ton, 296 koli, 50 kg gıda, ilaç, hijyen, 1 tırın 4'te biri kadar bebek malzemesi, 29 ton, 85 palet, 53 koli su, 7 ton, 10 adet battaniye, 8 ton, 500 koli, 4 çuval giyim malzemesi, 39 ton odun, 1 ton soba, 385 soba, 61 ısıtıcı, 66 ton kömür, 28 konteyner, 8 adet WC-banyo konteyner, 50 adet masa-sandalye, 4 adet yaşam konteyneri, depremzedelere ulaştırılacaktır." - İZMİR