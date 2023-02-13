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İzmir'den deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı

Yerel Haberler

İzmir'den deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı

İzmir Valiliği kentte toplanan insani yardımların, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıktığını duyurdu.

İzmir Valiliği kentte toplanan insani yardımların, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıktığını duyurdu.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimiz koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımız ve STK'lar tarafından toplanan insani yardımlar, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru 2. seferini gerçekleştiren Ro-Ro gemisiyle yola çıkmıştır. Ro-Ro gemisine yüklenen; 23 tır, 5 ekskavatör, 5 kamyon, 4 dorse, 4 tanker, 2 motor karavan ve ev eşyalarının yanı sıra; 43 ton, 296 koli, 50 kg gıda, ilaç, hijyen, 1 tırın 4'te biri kadar bebek malzemesi, 29 ton, 85 palet, 53 koli su, 7 ton, 10 adet battaniye, 8 ton, 500 koli, 4 çuval giyim malzemesi, 39 ton odun, 1 ton soba, 385 soba, 61 ısıtıcı, 66 ton kömür, 28 konteyner, 8 adet WC-banyo konteyner, 50 adet masa-sandalye, 4 adet yaşam konteyneri, depremzedelere ulaştırılacaktır." - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun ulusoy İzmir Çeşme Yerel Haberler

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