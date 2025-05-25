İzmir'de Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'de Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haber Videosu

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına ilk müdahaleyi havadan ve karadan yaptı.

İzmir Orman Bölge müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile müdahale edilen yangın, yoğun bir alanda etkili olmadan kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.