İzmir'de Yılbaşı Öncesi 1,5 Milyon Değerinde Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Konak ilçesine bağlı Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesindeki Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde toplamda 2 iş yeri ve 4 depo olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki ham maddesi sürmeye hazırlanan adreslerde yapılan aramalarda, 3.360 litre etil alkol, 50 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 adet kapak vakumlama makinesi ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.