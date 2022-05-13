İzmir'de 'Yaşayan Kütüphane' Etkinliği

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Kültürpark'ta düzenlediği "Yaşayan Kütüphane" etkinliğinde engellilik alanında çalışanlar "kitap", etkinlik katılımcıları ise "gönüllü okuyucu" oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında Kültürpark'ta "Yaşayan Kütüphane" etkinliği düzenledi. İzmir Engelsiz Sanat Derneği'nin yürütücülüğünü yaptığı Elim Sende Farkındalık Projesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte engellilik alanında çalışanlar "kitap", etkinlik katılımcıları ise "gönüllü okuyucu" oldu. Bir masa etrafında okuyucuların kitapla buluştukları çalışmada "görüşme" yani "kitap okuma" süresi 15'er dakika olarak belirlendi. 15 dakikalık görüşmenin sonunda "okur", "kitabını" değiştirerek bir başka masaya-kitaba giderek merak ettiği alanla ilgili bilgilendi.

ETKİNLİK İLGİ GÖRDÜ

15 masanın bulunduğu ve yaklaşık 2,5 saat süren çalışmada İzmir Engelsiz Sanat Derneği'nin genç gönüllüleri yer aldı. Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katkısı olduğunu belirten İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker, İzmir'de engelliler için ilk kez düzenlenen bu ilginç etkinliğin gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Etkinlikte aynı zamanda Elim Sende Farkındalık Projesi'nin paydaşlarından olan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü, Genç-İMO, ÇYDD İzmir şubesi, Demokrasi Üniversitesi Ateşböceği Topluluğu yer aldı.