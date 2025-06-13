İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda koçbaşıyla kapı kırıldı. Ekipler, 1.340 gram esrar, 12 gram kokain ve 10.505 TL nakit para ele geçirdi.

Zehir tacirlerine koçbaşıyla baskın: 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan eve koçbaşıyla kapıyı kırarak giren polis, yüklü miktarda uyuşturucu ve satışından elde edilen nakit para ele geçirdi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Goncalar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat sonrası, koçbaşıyla kapıyı kırarak adrese baskın gerçekleştiren ekipler tarafından yapılan aramada, 37 ayrı poşet içerisinde toplamda bin 340 gram esrar, 12 gram kokain maddesi, uyuşturucu nitelikli 2 hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 505 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.C.ve T.Y.(22), sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, O.E.adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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