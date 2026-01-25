Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 637 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziemir ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 637 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziemir ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, Emrez Mahallesi'nde İ.A. ile Göksu Mahallesi'nde F.A.'nın ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve ikametlerden satış yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 637 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.