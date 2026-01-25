Haberler

Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 637 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziemir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, iki ayrı adreste 637 adet sentetik ecza hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziemir ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 637 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziemir ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, Emrez Mahallesi'nde İ.A. ile Göksu Mahallesi'nde F.A.'nın ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve ikametlerden satış yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 637 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti