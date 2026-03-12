İzmir'de 356 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bunların sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Z, M.A.G. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

