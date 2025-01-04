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İzmir'de Trafik Kazasında Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazasında Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada bir araç alev alarak yangın çıkarken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak can verirken, kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Gümüldür yolunda meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 07 ZD 994 plakalı araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı 35 SD 433 plakalı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonucu 07 ZD 994 plakalı araçta biranda yangın başladı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu.

Çarpışmada, 35 SD 433 plakalı diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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