İzmir'de Taksiciler Türk Bayraklarıyla İş Başı Yaptı… İzmir Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı Özkan: Al Bayrağımız Gönderden İnmeyecek

(İZMİR) - Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Türk bayrağına yönelik provokasyona İzmir'den tepki geldi. İzmir Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası, taksilerini Türk bayraklarıyla donatarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Oda Başkanı Erkan Özkan, "Milli birlik ve beraberliğimizi provoke etmeye yönelik bir saldırıdır. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz" dedi.

Suriye'nin Kamışlı sınır hattında yaşanan ve terör örgütü YPG yandaşları olduğu belirtilen bir grubun Türk bayrağını indirmeye çalıştığı provokasyon girişimi, Türkiye genelinde tepkilere neden oldu. İzmir Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası, bayrağa saldırıyı kınamak ve Türk bayrağının önemine dikkati çekmek amacıyla oda binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Erkan Özkan, yaptığı açıklamada Suriye sınırında yaşanan olayın tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının milletin onuruna yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi, Türk milletini derinden etkileyen Suriye sınırında, Kamışlı bölgesinde, sınır ötesinde gönderilen Ay Yıldızlı bayrağımıza bir saldırı düzenlendi. Biz burada milli birlik ve beraberlik duruşumuzu sergilemek için İzmirli taksici esnafı olarak hem odamızın önüne bugün itibarıyla bayrağımızı hemen göndere çektik, astık. Yine taksilerimize rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımıza kimsenin el uzatamayacağı mesajını vermek üzere Batı'nın en uç şehri İzmir'den tüm Türkiye'ye, tüm Anadolu'ya, en ücra köşeye kadar bayrağımıza el uzatılmayacağı algısını oluşturmak için, vermek için bugün bu tür bir bayrak eylemimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

"Milli birlik ve beraberlik ruhu olan bir toplumuz"

Şunu kimse unutmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ve Türk bayrağına, şehitlerimizin kanından rengini almış al bayrağımıza uzatılan eller kırılacaktır. Buna müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde al bayrağımız gönderden inmeyecek. Ezan sesi de minarelerden susmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İzmirli taksiciler olarak burada milli birliğimizi, beraberliğimizi, milli duruşumuzu sergilemek üzere hep birlikte bir araya geldik. Biz, Türkiye Cumhuriyeti milli birlik ve beraberlik ruhu olan bir toplumuz. Her türlü mozaiği içinde bulunduran bir kültüre sahibiz. Burada benim Güneydoğulu kardeşlerim, arkadaşlarım var. Burada yöneticilerim var. Dolayısıyla buraya yapılan bu saldırılar milli birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Burada Türk toplumu olarak uyanık olmamız gerekiyor. Biz de İzmir'den, meslek olarak bu konuda vatandaşlarımıza burada mesaj vermek istiyoruz. Bayrağımıza yapılan her türlü saldırı milletimizin onuruna yapılmış bir saldırıdır. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi tehlikeye sokacak davranışlardır. Kimse buna alet olmasın. Bu duyarlılığı toplumun her kesiminin göstermesini ben buradan rica ediyorum. Biz İzmir'de göçmeniyle, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle bir mozaiğiz. Bu, milli birlik ve beraberliğimizi provoke etmeye yönelik bir saldırıdır. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz."

Taksici Mehmet Çimen ise, "Türk bayrağına kalkan eller kırılsın inşallah. Biz taksici esnafı olarak buna karşıyız her zaman. Bayrağımız bizim yücedir. Kimse ayaklar altına alamaz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından İzmirli taksiciler, Türk bayraklarını taksilerinin aynalarına asarak iş başı yaptı. Kent genelinde çok sayıda taksi Türk bayraklarıyla hizmet verirken, esnaf milli birlik ve beraberlik mesajını sahaya yansıttı.