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Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama Haber Videosunu İzle
Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama
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Trabzonspor'un yeni transferiMuhammed Salah, İstanbul'dan hareket eden uçakla şehre ulaştı. Salah'ı binlerce bordo-mavili taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı.

  • Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'a geldi ve havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.
  • Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve yıllık 17 milyon euro kazanacak; ayrıca kulübün kendi ismini taşıyan ürünlerinden yüzde 20 pay alacak.
  • Salah, Liverpool formasıyla 442 maça çıktı ve 257 gol ile 123 asist üretti.

Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon’a geldi. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, havalimanında binlerce bordo-mavili taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

''YA ALLAH BİSMİLLAH, MUHAMMED SALAH''

Saatler öncesinden havalimanına akın eden taraftarlar, Salah’ı tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar ''Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah'' sloganlarıyla yeni yıldızlarını bağrına bastı.

İSTANBUL'A GELİŞ VE İLK MESAJI 

Trabzonspor yetkilileri, Salah'ı tatil yaptığı Yunanistan’a giderek Türkiye’ye getirmişti. Mısırlı futbolcu çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul’a ulaşmış ve orada da yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Ardından Trabzon’a hareket etmişti. Türkiye yolculuğu sırasında 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda taraftarlara ''Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon.'' sözleriyle seslenmişti. 

İMZA TÖRENİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek.Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yıldız, yıllık 17 milyon euro kazanacak. Salah, kulübün kendi ismini taşıyan ''Salah'' ürünlerinden yüzde 20 pay alacak.

LIVERPOOL'DA EFSANE KARİYER

Kariyerinde sayısız rekora imza atan Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Liverpool formasıyla 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asist üretti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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