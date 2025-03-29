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İzmir'de Soya Yağı Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

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İzmir Aliağa'da bir soya yağı fabrikasında boru içinde kalan gazın patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir Aliağa'da bulunan soya yağı üreten fabrikada, boru içinde kalan gazın patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 09.30 sıralarında, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan soya yağı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri fabrikada çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise meydana gelen olayda yaralanan işçilere müdahalede bulundu.

1 işçi hayatını kaybetti 4 işçi yaralandı

Fabrikadaki boru içinde kalan doğal gazın patlaması sonucu meydana geldiği belirlenen olayda, işçilerden Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ve Bilal D. yaralandı. Arama çalışmaları sırasında, İbrahim A. isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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