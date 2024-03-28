İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Programında Buluştu

İzmir'de, şehit aileleri ve gaziler, Polis Moral Eğitim Merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İzmir'de, Polis Moral Eğitim Merkezinin organizasyonu, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkılarıyla iftar programı düzenlendi. Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftara, 300'e yakın şehit ailesi ve gaziler katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği, semazen gösterilerinin de yer aldığı programda katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte orucunu açtı.

İftarda konuşan İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili İlker Ersoy, "Bir mübarek Ramazan akşamında, iftar programında sizleri ağırlamak istedik. Sizler, bizlere milletimizin emanetisiniz. Dolayısıyla her durumda, her zaman yanınızdayız" dedi.

İftar programına ayrıca İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de katıldı. - İZMİR