İzmir'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Yangına ilk müdahale 16.25'te yapıldı, söndürme çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale 16.25'te yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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