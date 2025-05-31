İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

(İZMİR) – Aliağa Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'nde bugün saat 17.21'de meydana gelen orman yangınına, ilk müdahale 17.32'de yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangına 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.