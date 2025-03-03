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İzmir'de Meslek Liseli Gençlerden 'Bir İyilik Hareketi'

İzmir'de Meslek Liseli Gençlerden 'Bir İyilik Hareketi'
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İzmir'in Dikili ilçesinde meslek liseli öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine ev ziyaretleri yaparak kişisel bakım desteği sağlıyor. Proje, sosyal sorumluluk bilinci ile gençlerin mesleki deneyim kazanmasına yardımcı oluyor.

İzmir'de kapsamında meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin evine giderek kişisel bakım desteğinde bulunuyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Dikili Mesleki Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bir İyilik Hareketi' projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oluyor. Proje kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri, ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyor.

Projenin vatandaşlar için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Dikili Kaymakamı Cevat Gün, "Bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını hissediyor. Gençlerimiz hem mesleki deneyim kazanıyor hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Yüzleri güldüren bu projemizi büyüterek devam ettireceğiz" dedi.

"Esnafımız ve gençlerimiz için buradayız"

Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bahçıvan da projeye verdikleri destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın ve gençlerimizin dayanışma içinde sosyal sorumluluk projelerine katılması bizim için çok değerli. Bu tür çalışmalar sadece ihtiyaç sahiplerine değil, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine de katkı sağlıyor." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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