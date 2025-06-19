İzmir'de Makilik ve Otluk Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'de Makilik ve Otluk Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale sürüyor.

İzmir'de makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda meydana geldi. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESAT SUNGUR - Yerel
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