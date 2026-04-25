Haberler

İzmir'de "Kadın Yönetmenler Film Festivali" Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir 9. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali, 88 ülkeden 675 başvuruyla başladı. Kadın sinemacıların görünürlüğü ve üretim koşulları açılışın ana gündemiydi.

(İZMİR) - İzmir 9. Uluslararası Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali, 88 ülkeden 675 başvuruyla başladı. Kadın sinemacıların görünürlüğü ve üretim koşulları açılışın ana gündemiydi.

İzmir'de bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sıla Topçam'ın sunduğu gecede Voices Of İzmir grubu, Prof. Berrak Taranç'ın bestelerinden oluşan dört parçalık bir konser verdi. Açılışta ayrıca yönetmen Dilek Çolak'a festivale katkılarından dolayı emek ödülü sunuldu.

Festival, kısa, belgesel ve uzun metrajlı filmlerin yer aldığı uluslararası seçkisiyle kadın yönetmenlerin üretimlerine alan açmayı sürdürüyor. Açılış gecesinde seçkide yer alan filmlerin fragmanları izleyiciyle buluşurken jüri de tanıtıldı. Festival direktörü Gülten Taranç ile festival danışmanı Sema Pekdaş yaptıkları konuşmalarda kadın sinemacıların üretim süreçlerine dikkat çekti. Taranç, "Bu festival yalnızca bir gösterim alanı değil, aynı zamanda kadınların sinemada var olma mücadelesinin bir parçası" diyerek etkinliğin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Pekdaş ise kadınların sinemada kalıcı olabilmesi için fon ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut desteklerin çoğu zaman yetersiz ve gecikmeli olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl festivale 88 ülkeden toplam 675 film başvurusu yapıldı. Seçilen yapımlar; uzun metraj, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel kategorilerde izleyiciyle buluşacak. Programın dikkati çeken yeniliklerinden biri ise bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Feminist Bakış Açısı" bölümü oldu. Bu bölüm, kadınların hikayelerini yalnızca temsil düzeyinde değil, anlatı dili ve bakış açısı üzerinden de tartışmaya açmayı hedefliyor.

Festival, uluslararası konuklarıyla da öne çıkıyor. Houda Benyamina, Divines ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmasının ardından İzmir'de bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek. Almanya'dan Irene von Alberti ve Sarah Anna Gross, İtalya'dan Antonio Palumbo Terzo, Sırbistan'dan Darja Bajic ve Orta Asya'dan Farzaniya Galikhanova festival kapsamında jürilik, gösterimler ve ustalık sınıflarıyla izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl festivalde en iyi belgesel ödülünü kazanan Sarah Anna Gross'un bu yıl da bir ustalık sınıfı düzenleyecek olması, festivalin süreklilik kuran yapısını güçlendiriyor. Kadın yönetmenlerin üretimlerinin çoğu zaman sınırlı imkanlarla hayata geçtiği bir ortamda festival, yalnızca filmleri görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda dayanışma, tartışma ve ortak üretim zemini oluşturuyor. İzmir'de başlayan festival, bu yönüyle Türkiye'de kadın sinemasının en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

