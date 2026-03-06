Haberler

İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 165 Kişi Yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 165 kişiyi düzenlenen kapsamlı bir operasyonla yakaladı. Operasyona 200 polis katıldı ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 165 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Mart günü operasyon düzenledi.

Merkez ve dış ilçelerde görev yapan 200 polisin katılımıyla saat 06.30'da 88 adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyon 24 saat sürdü. Operasyon kapsamında "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "dolandırıcılık", "cinsel suçlar" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 165 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA
