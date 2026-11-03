Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de fuhuş soruşturmasında 23 eylem tespit edildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de fuhuş soruşturmasında 23 eylem tespit edildi, 12 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir genelinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile örgüt kurma suçlarına ilişkin soruşturmada 23 ayrı fuhuş eylemi belirlendi ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, son bir yıl içinde 112 ve CİMER'e yapılan ihbarlar üzerine yürütüldü.

(İZMİR) - İzmir'de, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde düzenlenen 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' ve 220. maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik soruşturma yürütülmektedir. İzmir ili genelinde gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş faaliyetlerine ilişkin olarak son bir yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden çok sayıda ihbar ve başvuruda bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ihbar ve başvurular üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar neticesinde, suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli ile 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edilmiş, olaylara ilişkin bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 22 kişinin ifadelerine başvurulmuştur. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alınmış olup şüphelilerin eylemleri ile aralarındaki olası örgütsel bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü

İstanbul'da kabus anları kamerada
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçi hayranlarını üzdü! Avukatı son durumunu açıkladı
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek