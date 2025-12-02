İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Dolandırıcılığa Çakarlı Polis Aracıyla Gidildiği" Haberlerine İlişkin Açıklama

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesinde Tolga Şardan tarafından gündeme getirilen, bir iş insanının, bir savcıyla birlikte ziyaret ettiği Emniyet Şube Müdürü'nün çakarlı aracıyla Menderes'teki bir akaryakıt istasyonuna dolandırıcılık amacıyla para almaya gittiği ve burada jandarma tarafından yakalandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Başsavcılık, akaryakıt istasyonu üzerinden "vergi denetimi" vaadiyle para talep eden iş insanı F.A'nın suçüstü yakalanarak tutuklandığını, kamu görevlisi olan diğer şüpheliler yönünden ise valilikten yasal izin istendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müşteki R.E'ye ait, İzmir ili Menderes ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun vergi denetimi kapsamına alınacağı iddiasını kullanarak para talep edilmesi, bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği ve teknik takip altında müştekiden para alırken suçüstü yakalandığı tespit edilen şüpheli F.A, 13 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alınmış; 14 Ekim 2025 tarihinde Menderes Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan, F.A'nın tutukluluk haline karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir. Kamu görevlisi olan diğer şüpheliler yönünden 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İzmir Valiliği'nden yasal izin istenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam edilmektedir."