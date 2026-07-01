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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 bin 816 sentetik ecza ve 45 kilogram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 bin 816 sentetik ecza ile yaklaşık 45 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bornova ve Konak ilçelerinde iki adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 121 bin 816 sentetik ecza ile 44 kilo 694 gram sentetik ecza yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ö.U. ve S.K, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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