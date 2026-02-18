Haberler

İzmir'de Deaş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı, 1 Şüpheli Aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 9 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari bir şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı