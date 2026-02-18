İzmir'de Deaş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı, 1 Şüpheli Aranıyor

(İZMİR) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

