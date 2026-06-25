İzmir'de Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 376 Polis Mezun Oldu

(İZMİR) - İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) 23. dönem mezuniyet töreninde eğitimlerini tamamlayan 376 polis, yemin ederek Türk Polis Teşkilatına katılmaya hak kazandı.

Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile mezunların aileleri katıldı.

Dönem birincisi İsmail Uzun, törende yaptığı konuşmada "Bu yolda hiçbir zaman hukuk devleti ilkelerinden ve millet iradesinden ayrılmayacağız. Bu vesileyle belirtmek isterim ki biz genç polis memurları çağın gereklerine ayak uydurarak ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve düzenini sağlamaya ve insan haklarına saygılı bir şekilde vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini korumaya çalışacağız. Polis teşkilatımızın bugün ulaşmış olduğu başarı çizgisini en üst seviyelere taşıyarak milletimize canla başla hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakan Uzun, okul birinciliği geleneğini yerine getirdi.

Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut ise konuşmasında, "Bugün Polis Meslek Yüksekokulu eğitimini başarıyla bitiren 376 polis memurunu mezun ediyoruz. Bu zorlu eğitimleri başarıyla bitiren genç polislerimizi kutluyorum. Bugün burada okulumuzdan mezun olan genç polislerimiz Türk Polis Teşkilatımıza katılacak ve bu yüce görevi layıkıyla yerine getirmek için ilk adımı atacaklar. Yeni mezunlarımızı uğurlarken aldıkları eğitim ve edindikleri değerlerle ülkemizin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Onların milletimize ve devletimize sadakatle hizmet edeceklerine olan inancımız ise tamdır" dedi.

VALİ ELBAN: GÖREVİNİZİ YAPARKEN HUKUK İÇİNDE OLACAKSINIZ

İzmir Valisi Süleyman Elban da genç polislere hitaben yaptığı konuşmada, "İki yıllık yoğun eğitim programının sonunda Polis Teşkilatına adım atacaksınız. Atanacağınız görevi herhangi bir görev olarak görmeyin. Çünkü sadakatle bağlanacağınız devlet, yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Görevinizi yaparken hukuk içinde olacaksınız. Hukukun emrinde olacaksınız. Ama bir şeyi hiç unutmayın; siz sadece kanunun emrinde olan, hukukun emrinde olan bir polis, bir emniyet teşkilatı mensubu olmayacaksınız. Siz, şanlı Türk polisi olacaksınız. Türk polisi olmak adaletli, şefkatli, namuslu, vakur olmayı gerektirir. Türk polisi olmak; kutsalı için, vatanı için, devleti için, ailesi için gözünü kırpmadan can verebilme iradesine sahip olmayı gerektirir. Türk polisi olmak mazluma şefkatli olmayı, yanlışa ve kötüye kararlı bir şekilde mücadele eden onlara göz açtırmamayı gerektiren bir karakter olmayı gerektirir. Şanlı Türk polisi olmak aynı zamanda ailesine, büyüklerine saygılı olmayı, onlara yararlı olmayı ve onların hayır duasını sürekli almayı gerektirir" diye konuştu.

Programda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi. Tören, mezun polis adaylarının yemin etmesi ve kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA