İzmir'de 33 Kedinin Ölü Bulunması ile İlgili Mahkemeye Sevk Edilen Veteriner Hekim Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İzmir Buca'da 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim H.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen veteriner hekim H.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunması üzerine başlatılan incelemede, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde bazıları yavru olmak üzere 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E, gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli veteriner hekim H.E., "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Veteriner hekim H.E, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
