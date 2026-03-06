Haberler

İzmir'de 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de polis, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. T.K. (37) isimli şahıs, yapılan sorgulama sonucunda tespit edilerek adli mercilere sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İzmir'de Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında T.K. (37) isimli şahsın GBT ve UYAP sorgulamasında, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: ANKA
