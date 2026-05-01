İzmir'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda işçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve on binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında toplanan gruplar, ellerinde pankartlar ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere dört ana koldan kortejler oluşturan kalabalık, marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda vatandaşlar, oluşturulan polis kontrol noktalarında yapılan üst aramasının ardından alana alındı. Meydanı dolduran on binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin emeğin, alın terinin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptığı konuşmaların ardından sahneye usta sanatçı Selda Bağcan çıktı. Alanı dolduran kalabalık, Selda Bağcan'ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek, 1 Mayıs'ı şenlik havasında kutladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
