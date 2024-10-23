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İzmir Barosu'ndan Devlet Bahçeli'ye Tepki: Hukuki Mücadele Başlatılacak

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İzmir Barosu üyesi avukatlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı açıklamalara karşı çıkarak hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdular. Baro binası önünde toplanan avukatlar, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak terör örgütleriyle barışmayı reddettiklerini vurguladılar. Ayrıca, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, şehit olanlar için taziye mesajı verdiler.

(İZMİR)- İzmir Barosu üyesi avukatlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına tepki gösterdi. Baro binası önünde toplanan İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar, söz konusu açıklamaları reddederek hukuki mücadele başlatacaklarını dile getirdi.

Avukat Sercan Altunordu tarafından okunan basın açıklamasında, "Dün ülkemizde siyasi parti liderleri tarafından yapılan bazı açıklamalar, tüm milletimizle birlikte tepki gösterilmesi, Cumhuriyet değerlerini savunan Avukatların ve halkımızın sesini duyurma ihtiyacını doğurmuştur. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ile bölünmez bütünlüğüne olan inancımız doğrultusunda, eli kanlı, bölücü terör örgütü liderine, sözde umut hakkı tanınarak tahliye edilmesi ve Kurtuluş Savaşını kazanmış gazi Meclisimizde konuşma yaptırılması önerisi veya kendilerine bir devlet teklif edilmesi gibi açıklamalar başta olmak üzere, ülkemizde barış ve huzurun tesisinin çaresini, terör örgütleriyle barışmakta gören açıklamaların tamamını asla kabul etmiyor, bu ihanete karşı durduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

"Şehitlerimizin hatırasının yok sayılması anlamına gelmektedir"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bizlere bildirdiği; "Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 'Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.' şeklindeki görevimizin bilinci ile bugün buradayız. Kundaktaki bebeklerimizi katleden, kamu görevlilerimizin görevi başında şehit edildiği, Terörle mücadele uğrunda görevini yerine getiren binlerce askerimizin, polisimizin şehadete yürüdüğü, binlercesinin gazi olarak hayatını sürdürdüğü ülkemizin bölünmesi ve sınırları şehitlerimizin kanıyla çizilmiş topraklarımızda yeni bir devlet kurulmasını savunan bölücü terör örgütü liderinin milli iradenin yegane temsilcisi TBMM ile ilişkilendirilmesi, çok açık bir şekilde anayasanın askıya alınması, milletimizin değerlerinin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve aziz şehitlerimizin hatırasının yok sayılması anlamına gelmektedir.

Milletimizin kalbine bir hançer gibi saplanan açıklamaları reddediyoruz

Cumhuriyet, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bu ilkelerin çiğnenmesi, toplumun huzur ve barışına zarar verecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halen terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, bu mücadeleyi zayıflatacak, terör örgütlerini cesaretlendirecek hiçbir adımı kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin evrensel değerlerine olan bağlılığımızla, milletimizin kalbine bir hançer gibi saplanan bu açıklamaların tamamını reddediyor, bu yöndeki her türlü girişime karşı hukuki mücadelemizi başlatacağımızı ve sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, terörün meşrulaştırılmasına bir an bile izin verilmeden, hukukun üstünlüğü ve adalet temelinde korunmalıdır. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini savunmak, ülkemiz kurucularına, şehitlerimize, gazilerimize ve gelecek yeni neslimize olan borcumuzdur."

"Hain terör saldırısını lanetliyoruz"

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına da değinilen açıklamada "Ankara Kahramankazan'da Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor, şehit olan çalışanlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu'ndan Devlet Bahçeli'ye Tepki: Hukuki Mücadele Başlatılacak
Kaynak: ANKA / Yerel

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