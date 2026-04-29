İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Bornova'daki Zincirleme Kazaya İlişkin Soruşturma Başlattı

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybettiği olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesi Evka-3 sapağında, 57. Topçu Tugayı önünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek aralarında polis ekip aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Kazada ekip aracında görevli bir polis şehit olurken, aynı araçta bulunan bir polis de ağır yaralandı. Kazada bir motosiklet sürücüsü ile tırın sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.04.2026 günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Yapılan tespitlere göre; 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza esnasında; ekip aracında görevli 1 polis memurumuz şehit olmuş, aynı araçta bulunan polis memurumuz ise ağır yaralanmıştır. Kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiştir. Kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup; soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Meydana gelen kazaya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA