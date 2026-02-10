İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 Yılına İlişkin Genel Değerlendirme Toplantısı Yaptı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı'nda, adli süreçlerin etkinliği, soruşturma yükü ve personel durumu ele alınırken; uyuşturucu, bilişim suçları, ısrarlı takip ve aile içi şiddet suçlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği mesajı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı, 9 Şubat 2026 tarihinde İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden dosya sayıları, soruşturma bürolarının iş yükleri, personel durumu ve yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı. Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, sorumluluk alanlarında yer alan birimlerin yıllık faaliyetleri ve performans verileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı da genel değerlendirme yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adli süreçlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik genel değerlendirmelerde bulunarak, gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Başta uyuşturucu suçları olmak üzere ısrarlı takip, bilişim suçları ve aile içi şiddet gibi toplum düzenini doğrudan etkileyen suç türlerine özel vurgu yapan Yeldan, bu alanlarda yürütülen kararlı ve çok yönlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Narkokapan – İzmir operasyonuna değinen Yeldan, uyuşturucuyla mücadelenin diğer suç türlerinin azaltılmasında da belirleyici bir rol oynadığını ifade ederek, tüm alanlarda görev yapan Cumhuriyet savcılarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, Cumhuriyet savcılarının saha deneyimlerini paylaştığı, görüş ve önerilerini dile getirdiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.