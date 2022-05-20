İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Yıkımına Başlandı - Haberler

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim Depremi'nde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanı'ndaki ana hizmet binasının yıkımına başlandı.

Hizmet binasının hurda karşılığı yıkım ihalesini 19 milyon TL karşılığında alan Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesisi İşletmeleri firmasının iş makineleri çalışmaya başladı. Bina çevresi yıkıma hazırlanırken, bazı bölgelerde yıkım işlemleri başlatıldı. Yıkımın tamamlanması için ihalede belirtilen yasal süre ise 90 gün.

DAHA KÜÇÜK BİR BİNA YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımın ardından boşalan alanı başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı bir yapı ile değerlendireceğini bunun da mimari proje yarışması ile belirleneceğini açıklamıştı.

1982 YILINDA AÇILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın projelerine 1966 yılında açılan "Mimari Proje Yarışması" ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı.