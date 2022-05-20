İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Yıkımına Başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın Yıkımına Başlandı

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
 - Güncelleme:

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim Depremi'nde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanı'ndaki ana hizmet binasının yıkımına başlandı.

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim Depremi'nde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanı'ndaki ana hizmet binasının yıkımına başlandı.

Hizmet binasının hurda karşılığı yıkım ihalesini 19 milyon TL karşılığında alan Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesisi İşletmeleri firmasının iş makineleri çalışmaya başladı. Bina çevresi yıkıma hazırlanırken, bazı bölgelerde yıkım işlemleri başlatıldı. Yıkımın tamamlanması için ihalede belirtilen yasal süre ise 90 gün.

DAHA KÜÇÜK BİR BİNA YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımın ardından boşalan alanı başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı bir yapı ile değerlendireceğini bunun da mimari proje yarışması ile belirleneceğini açıklamıştı.

1982 YILINDA AÇILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın projelerine 1966 yılında açılan "Mimari Proje Yarışması" ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı, İzmir, Ekim, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title