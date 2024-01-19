İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek ziyareti

Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik destek mesajları sürüyor. Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Soyer'in yeniden aday gösterilmesi için destek ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi'nde Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz ile dernek üyelerini ağırladı. Başkan Soyer'in 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmesinden büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz, bugüne dek Başkan Soyer'in göstermiş olduğu ilgiden ve işbirliğinden çok memnun olduklarını belirtti.

Başkan Tunç Soyer de dernek çalışmalarının İzmir için önemine değinerek "Çalışmalarınızın önemli olduğu kadar zor olduğunun da farkındayım. Bu nedenle faaliyetlerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem bu çalışmaları çok daha geliştirerek sürdüreceğiz" dedi. Başkan Soyer, destek ziyareti için de teşekkürlerini iletti.