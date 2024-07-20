İzmir Buca'da Orman Yangını

(İZMİR)- İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bugün 15.52'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldiği öğrenildi. Çıkan yangına ilk müdahalenin saat 16.05'te yapıldığı bildirildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.