Haberler

İzmir Barosu'ndan İkizköylü Esra Işık'ın Tutuklanmasına Tepki: "Esra Işık'ın 'Suçu' Doğayı Savunmaktır, Anayasal Hakkını Kullanmaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Barosu, Akbelen Ormanı'nda çevre mücadelesi verirken gözaltına alınan Esra Işık'ın tutuklanmasına karşı açıklama yaptı ve onun doğayı savunma eyleminin suç olmadığını vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, Akbelen Ormanı'ndaki çevre mücadelesi sırasında gözaltına alınan Esra Işık'ın tutuklanmasına ilişkin, "Esra Işık'ın 'suçu' doğayı savunmaktır. Esra Işık'ın 'suçu' anayasal hakkını kullanmaktır" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında dün yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan Esra Işık tutuklandı.

İzmir Barosu, Esra Işık'ın tutuklanmasına yönelik şu açıklamayı yaptı:

"İkizköy'de toprağını, suyunu ve yaşam alanlarını savunduğu için gözaltına alınan Esra Işık tutuklandı. Bu karar, yalnızca bir yurttaşın özgürlüğüne yönelik değildir. Bu karar çevresini koruyan, hakkını arayan herkese yöneliktir. Esra Işık'ın 'suçu' doğayı savunmaktır. Esra Işık'ın 'suçu' anayasal hakkını kullanmaktır. Gece yarısı gözaltı ile başlayan süreç, şimdi tutuklama ile derinleşmiş; hukuk, bir kez daha koruması gerekeni değil, karşısında duranı hedef almıştır. Bu bir yargılama değil, bir susturma girişimidir. İzmir Barosu olarak bir kez daha söylüyoruz: Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam savunucularına yönelik baskılar son bulmalıdır. İkizköy'de hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilmelidir. Esra Işık yalnız değildir. Haklı olanlar susmayacak."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

