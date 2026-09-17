İzmir Adliyesinin Halkapınar ek binası hizmete girdi

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İzmir Adliyesi bünyesinde oluşturulan Halkapınar Ek Hizmet Binası faaliyete geçerken, kentteki tüm Asliye Hukuk Mahkemeleri yeni binada adli hizmet sunmaya başladı.

Yargı hizmetlerinin daha etkin, düzenli ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla projelendirilen İzmir Adliyesi Halkapınar Ek Hizmet Binası kapılarını açtı. Mahkeme yönetim sistemine uygun, işlevsel ve vatandaş odaklı mimari anlayışla dizayn edilen yeni binada, İzmir'deki Asliye Hukuk Mahkemelerinin tamamının hizmet vereceği bildirildi.

Vatandaşların ve avukatların adli işlemlerini daha rahat ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için binada özel bekleme alanları oluşturulurken, işlemlerin tek noktadan yapılmasını sağlayan ön büro, tevzi ve vezne birimleri de faaliyete geçirildi. Adliye içerisindeki yaya trafiğini sadeleştirmek ve yönlendirme ihtiyacını en aza indirmek amacıyla duruşma salonları binanın zemin katlarında ve kolay erişilebilir alanlarda konumlandırıldı.

Hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla teknik altyapısı günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanan binada, son teknolojiye sahip sistemler ile çevreci ve engelli dostu tefrişat malzemeleri kullanılarak modern bir adli hizmet ortamı sağlandı.

Fiziki ve teknolojik imkanlarının yanı sıra kent içi ulaşım açısından da avantajlı bir konumda bulunan yeni ek hizmet binası, İzmir'in önemli ulaşım merkezlerinden Halkapınar Metro ve aktarma istasyonuna yakınlığıyla kentin her noktasından toplu taşıma ile kolay erişim imkanı sunuyor. İzmir'de yargı hizmetlerinin erişilebilir, etkin ve vatandaş odaklı bir anlayışla sunulmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı