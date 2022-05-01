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'İyilikte Yarışıyoruz' projesi ile köy kadınları güzelleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'İyilikte Yarışıyoruz' projesi ile köy kadınları güzelleşti

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi, örnek projesi ile kırsalda kuaföre gidemeyen kadınların güzellik hizmetini ayağına götürdü.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi, örnek projesi ile kırsalda kuaföre gidemeyen kadınların güzellik hizmetini ayağına götürdü.

Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi'nde rehber öğretmen Jale Özgün'ün idaresinde düzenlenen 'İyilikte Yarışıyoruz' projesi büyük ilgi gördü. Hazırlanan proje yarışmaya gönderilirken, cilt bakımı ve güzellik kursuna katılan 12 kadın eğitmenleri Ayten Komşu ile birlikte kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yaşayan kadınlara güzellik hizmeti verdi. Kızıklı Muhtarlığı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 120 kadına saç kesimi, el ve yüz masajı ile kaş, bıyık alımı ve manikür hizmeti verildi.

Bayram sonunda huzurevini de ziyaret edeceklerini anlatan rehber öğretmen Jale Özgün, "Buradaki amacımız köylü kadınlara güzellik hizmeti sunarak onları mutlu etmek. Kendine güvenen, motivasyonu yüksek, hayata olumlu bakan kadınlar olsun istiyoruz. Bize bu konuda destek veren ve muhtarlığın kapılarını bize açan Kızıklı Muhtarı Berrin Satır'a teşekkür ediyoruz. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Kadınlarımızı etkinliklerimize ekliyoruz. Kadınlar mutlu ise herkes mutlu. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi, İlyas Arslan, Cilt Bakımı, Şehit, Yerel, Haberler

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