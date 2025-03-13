Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

İyilik Sağlık Derneği Ramazan'da Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası Kuruyor

İyilik Sağlık Derneği Ramazan'da Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine İftar Sofrası Kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli İyilik Sağlık Derneği, Ramazan ayında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine günlük bin iftar yemeği ulaştırarak dayanışmayı sürdürüyor.

Kocaeli merkezli İyilik Sağlık Derneği, Ramazan ayında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurarak binlerce insana sıcak yemek ulaştırıyor. Dernek, savaşın ve yoksulluğun etkisi altındaki bölgede her gün bin kişiye iftar vererek dayanışmayı büyütüyor.

Kocaeli'de 2018 yılında kurulan İyilik Sağlık Derneği, sağlık alanı başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetleri yürütüyor. Covid-19 sürecinde de aktif çalışmalarını sürdüren dernek, bu yıl Ramazan ayında Gazze'deki en zor durumdaki aileler, yetimler ve engelliler için büyük bir iftar organizasyonu başlattı.

Ramazan boyunca toplam 29 bin kişiye iftar yemeği ulaştırmayı hedefleyen dernek, bağışçılarının desteğiyle mülteci kamplarında ve savaşın etkilediği bölgelerde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, bu yardım çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Bağışçılarımızın desteğiyle bu Ramazan'da da binlerce kişiye ulaşacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
img

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
img

İran'dan ABD'ye nükleer silah resti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.