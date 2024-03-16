Üye Girişi
Haberler

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yıl Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Güncelleme:

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak 2 bin kişiye sıcak yemek ve 500 aileye erzak paketi ulaştırıyor. Yardım paketlerinin toplumun geniş bir kesiminden gelen destekle mümkün olduğunu belirten İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, 'Derneğimiz, bu anlayışla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor' dedi.

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak 2 bin kişiye sıcak yemek ve 500 aileye erzak paketi ulaştırıyor. Yardım paketlerinin toplumun geniş bir kesiminden gelen destekle mümkün olduğunu belirten İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Derneğimiz, bu anlayışla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. "Yardım etmenin ve paylaşmanın, yalnızca belirli zamanlarda değil, her zaman önemli olduğuna dikkat çeken İyilik İçin Uluslararası Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Derneğimiz, bu anlayışla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Gönüllülerin ve bağışçıların bu süreçteki rolü çok kritik" dedi.

"Derneğimizin dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtıyor"

Dernek Başkan Yardımcısı Erkan Karagöz, "Ramazan'da başlayan yardım ruhumuzu yılın her gününe taşıyoruz. Özellikle evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta veya engelli bireylerimize ulaşmak, onlara sıcak bir öğün sunmak, derneğimizin dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı. Karagöz, derneğin sıcak yemek ve erzak dağıtımının yanı sıra; eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda da destek sunmayı sürdürdüğünün bilgisini paylaştı.

Dernek, " İyilikte Senin de Parmak İzin Olsun" sloganıyla, toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın önemini vurguluyor. Yıl boyunca sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle, toplumda bir umut ışığı olmayı başaran dernek, gönüllü çalışmalar ve bağışlar sayesinde birlikte hareket edildiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, toplumun desteğiyle her geçen gün daha fazla insanın hayatına dokunmayı ve daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerlemeyi hedefleyen derneğin bu iyilik hareketi, birlikte daha parlak bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İyilik İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Demir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title