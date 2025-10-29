Haberler

İyilik Atölyeleri ile Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Devam Ediyor

İyilik Atölyeleri ile Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, kadınlara yönelik yürütülen İyilik Atölyeleri'nde gönüllü hanımlarla bir araya gelerek yapılan sosyal sorumluluk etkinliklerini yerinde inceledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe ve Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ile beraber; Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Palandöken Kadın Kollarına bağlı İyilik Atölyeleri gönüllüleriyle bir araya geldi.

Kadınlara yönelik manevi eğitimlerden el becerileri atölyelerine, gönül sohbetlerinden sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar birçok alanda sürdürülen etkinliklerin yapıldığı, gönüllü hanımların aktif katılımıyla yaptığı çalışmaların sergilendiği iyilik atölyeleri sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, iyilik atölyelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek emeği geçen gönüllü hanımlara teşekkür etti ve muvaffakiyetler diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
