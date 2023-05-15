İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç: Seçim Büromuzun Önünde Havaya Ateş Açıldı

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, seçim ofisleri önünden kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açarak geçtiğini belirterek, "Emniyet birimlerine gerekli bilgileri verdik. Bu gibi saldırıları ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Partimize yapılan bu saldırı, bu haince yapılan bu saldırı ne bizim insanlığımıza yakışır ne siyasi ahlakımıza yakışır ne de bizim Osmaniyeli ilimize yakışır" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, seçim ofisleri önünden kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açarak geçtiğini belirterek, "Emniyet birimlerine gerekli bilgileri verdik. Bu gibi saldırıları ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Partimize yapılan bu saldırı, bu haince yapılan bu saldırı ne bizim insanlığımıza yakışır ne siyasi ahlakımıza yakışır ne de bizim Osmaniyeli ilimize yakışır" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Serhat Kılıç, seçim ofisleri önünden kimliği belirsiz kişilerin havaya ateş açarak geçtiğini söyledi.

"BURADAKİ TAŞKINLIĞI ESEFLE KINIYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Serhat Kılıç saldırılara tepki göstererek şunları söyledi:

"Değerli Osmaniyeliler malumunuz üzere bugün Türkiye genelinde seçimlerimizi yaptık. Demokratik bir şekilde herkesin en doğal hakkını kullanarak kendi tercihini yaptı. Burada tabi ki mutlaka bir kazanan, bir kaybeden olacak fakat akşam üzeri partimizin seçim irtibat bürosunda, Alibeyli Camii yanında bulunan seçim irtibat büromuza saldırılar gerçekleşmiştir. Yine akşam saat 22.00 civarında silahla havaya ateş açmalar, parti büromuza saldırılar oldu. Emniyet birimlerine gerekli bilgileri verdik. Bu gibi saldırıları ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Partimize yapılan bu saldırı, bu haince yapılan bu saldırı ne bizim insanlığımıza yakışır ne siyasi ahlakımıza yakışır ne de bizim Osmaniyeli ilimize yakışır. Eğer burada bir seçim varsa bu seçimi demokratik bir şekilde gittik oyumuzu kullandık. Bunun bir kazananı bir kaybedeni de olacak ama buradaki bu taşkınlığı esefle kınıyorum. Burada emniyet güçlerimiz hemen tedbirlerini alarak güvenlik önlemlerini sağladılar. Ama ne yazık ki aynı şekilde devam ediyor. Buradan sağduyuya davet ediyorum. Tüm Osmaniye'yi sağduyuya davet ediyorum. Elbet bu seçimlerde bitecek. Elbet bir kazananı olacak bu seçimlerin tabii ki ve buradan tüm Osmaniye'yi sağduyuya davet ediyorum."