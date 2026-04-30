İyi Parti'li Erkan: "Kamu Arazilerinin Rant Amacıyla Devredilmesine Müsaade Etmeyeceğiz"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, kamu arazilerinin özelleştirilmesine tepki göstererek, "Seçimde kaybetme ihtimaline karşılık alelacele böyle bir karar alınmıştır. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Trabzon sahipsiz değildir. Şehrin merkezinde yer alan bu kıymetli kamu arazilerinin birilerine rant amacıyla devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile Yavuz Selim Kemik Hastanesi arazilerinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Erkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Trabzon'daki iki hastanemiz için özelleştirme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile Yavuz Selim Kemik Hastanesi'nin özelleştirilmesi resmiyet kazanmıştır. Bu karar Trabzon için yüz karasıdır. Bu kararı kim almışsa, Cumhurbaşkanını kim ya da kimler ikna etmişse Trabzon'a ihanet etmiştir. Öncelikle Trabzon hassasiyetini bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanının bu kararı bir kez daha gözden geçirmesini ve iptal etmesini, Trabzon şehri adına kendisinden talep ediyoruz. Hiç kimsenin, Trabzonlu hiçbir siyasinin Trabzon'a bu haksızlığı, bu kötülüğü yapma hakkı yoktur. Bu karara sonuna kadar karşı duracağız. Bu kararın iptal edilmesi için, uygulanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Bakan Bey'e soruyoruz, Trabzon'da hangi hastane atıl durumdadır?"

Trabzon kimsenin şahsi mülkü değildir; bu şehir hepimizin ortak değeridir. Henüz şehir hastanesi tamamlanmadan, mevcut hastaneler taşınmadan, aceleyle alınan bu karar; seçim öncesi bir 'oldubitti' yapılmak istendiğini göstermektedir. Seçimde kaybetme ihtimaline karşılık alelacele böyle bir karar alınmıştır. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Şehrin merkezinde yer alan bu kıymetli kamu arazilerinin birilerine rant amacıyla devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün Trabzon'da birçok kamu kurumu, yer yetersizliği nedeniyle yüksek kiralar ödeyerek hizmet vermektedir. Böylesi bir ortamda, elimizdeki değerli kamu arazilerinin 'özelleştirme' adı altında elden çıkarılması kabul edilemez. Bu, şehrin geleceğinin satılmasıdır ve biz buna karşıyız. Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nun 'Kullanılmayan, atıl kalan yerleri değerlendiriyoruz' açıklaması ise kamuoyunu ikna etmekten uzaktır. Bakan Bey'e soruyoruz, Trabzon'da hangi hastane atıl durumdadır? Şehrin merkezinde bulunan bu hastanelerin arazisi nasıl 'kullanılmayan alan' olarak nitelendirilebilir? Bu gerekçe gerçekçi değildir."

Kaynak: ANKA