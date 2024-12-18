Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

İYİ Parti Genel Başkanı'nın Çorum Ziyaretinde Arbede: Gazeteciler Suç Duyurusunda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı'nın Çorum Ziyaretinde Arbede: Gazeteciler Suç Duyurusunda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında korumalarla gazeteciler arasında yaşanan arbede, yargıya taşındı. Gazeteciler, korumalar hakkında suç duyurusunda bulunarak olayı kınadıklarını açıkladılar.

(ÇORUM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında korumalarla gazeteciler arasında yaşanan arbede yargıya taşındı. Gazeteciler, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na korumalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen pazar günü kentteki bir düğün salonunda partililerle bir araya gelmiş, programda basın mensupları ile Dervişoğlu'nun korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Olay sonrası Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan gazeteciler açıklama yaptı. Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, "Müsavat Dervişoğlu'nun programına gazeteciler davet edilmişlerdir. Davet üzerine salona gitmiş ve görevini yapmaya çalışmıştır. Türkiye genelinde ve Çorum'da da son zamanlarda gazeteciler hedef alınarak protesto edilip, tartaklanıp küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu konuyu kınıyoruz. Bugün de Çorum Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Gazeteci Cuma Şahin ise "Kimsenin tasvip etmediği bir yaşadık. Burada taşkınlık falan yapmaya hiç niyetimiz yoktu, ama arkadaşlar stresli olduğunu iddia ederek bizim üzerimize hakaret ve küfürlerle gelmesi gerçekten üzücü bir olay. Biz oraya davetle gittik. Amacımız haber yapmaktı. Uğradığımız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu gazeteciliğe yapılmış olan büyük bir hakarettir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
img

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
img

Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.