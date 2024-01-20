İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Nebi Hatipoğlu'na tepki gösterdi

MELTEM KARAKAŞ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Eskişehir'de katıldığı istişare toplantısında; İyi Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Demir, "Mevcut milletvekili jet hızıyla parti değiştirdi ve Eskişehir'de belediye başkan adayı oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İyi Parti'nin tüzel kişiliği adı altında o Meclis'e girdi. Etik olan tabii ki evet parti değiştirebilir ama milletvekilliğinden de istifa etmesiydi" dedi.

İyi Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nın istişare toplantısına katıldı. Toplantıya İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve partililer katıldı. İYİ Parti'den AKP'ye geçerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'na tepki gösteren Demir, şunları söyledi:

"VATANDAŞIN SANDIKTA GEREKLİ CEVABI VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

"Mevcut milletvekili jet hızıyla parti değiştirdi ve Eskişehir'de belediye başkan adayı oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin tüzel kişiliği adı altında o Meclis'e girdi. Etik olan tabii ki evet parti değiştirebilir ama milletvekilliğinden de istifa etmesiydi. Burada da Melih Bey kardeşimiz ve İYİ Parti'nin kıymetli cesur yürekli insanları seçmenin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Takdir yüce Türk milletinin. Vatandaşların da bu gelişmeleri yakinen takip ettiğine ve sandıkta gerekli cevabı vereceğine inanıyoruz. İYİ Parti kazandırmak veya kaybettirmek üzere kurulmuş bir parti değildir. Parti programı vardır. Tüzüğü, ilkeleri ve hedefi olan bir partidir. İYİ Parti kutuplaşmış siyasette seçmene alternatif olmak üzere parti politikalarını yürütmektedir. Hedefin yerel seçimlerde azami miktarlarda belediye başkanı çıkarmak, oy oranını artırmak ve genel seçimlerde iktidara yürümektir."