İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın Kardeşi Vefat Etti
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, kardeşi Serkan Kılınç'ın vefatını duyurdu. Kılınç, acısını ifade ettiği paylaşımında 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun' dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın kardeşi Serkan Kılınç hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, kardeşinin vefat haberini duyurduğu paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Söylemesi çok ağır ama kardeşim Serkan Kılınç'ı kaybettik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel