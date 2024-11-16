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İtalya, Gazze Şeridi'ne 15 Ton İnsani Yardım Gönderdi

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İtalya Savunma Bakanlığı, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak amacıyla 15 tondan fazla insani yardım taşıyan bir uçağın havalandığını açıkladı. Uçağın tıbbi malzeme ve gıda maddeleri ile birlikte luna C-130J uçağı, Larnaka Havaalanı üzerinden Gazze'ye ulaşacak.

İtalya Savunma Bakanlığı, 15 tondan fazla insani yardımı taşıyan uçağın bugün İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktığını açıkladı.

İtalya, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne yardım elini uzattı. İtalya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 tondan fazla insani yardım taşıyan İtalya Hava Kuvvetleri uçağının bugün Gazze Şeridi'ne gitmek üzere havalandığı belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Pisa kentinden kalkan C-130J uçağındaki yardımların Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia adlı yardım grubu tarafından toplandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise yaptığı açıklamada, "İtalya Gazze'deki sivil halkın acılarını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek" diyerek, İtalya'nın acı çekenleri unutmadığını ve çatışmanın yatıştırılması konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Hava Kuvvetlerine bağlı uçak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havaalanı'na gidecek ve taşıdığı tüm malzemeler Gazze'ye nakledilecek. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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