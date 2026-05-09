İstismara Uğrayan Engelli Çocuğu İçin Emniyette İfade Verirken Ölen Anne İçin Çağrı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- CHP Artvin Kadın Kolları, zihinsel engelli kızının cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ilişkin emniyette ifade verirken yaşamını yitiren Nalan Kaya için basın açıklaması yaptı. CHP Artvin Kadın Kolları Başkanı Emine Günalp "Kadınları ve çocukları koruyacak mekanizmalar etkin şekilde işletilmelidir. Şiddet ve istismar suçlarında cezasızlık algısı ortadan kaldırılmalıdır." dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel saldırıya maruz bırakıldığını öğrenince şikayette bulunmak için emniyete giden 53 yaşındaki Nalan Kaya, ifade verdiği sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

CHP Artvin Kadın Kolları basın açıklaması yaparak yaşanan olaya tepki gösterdi. Açıklamayı yapan CHP Artvin Kadın Kolları Başkanı Emine Günalp şunları kaydetti:

"Bugün burada büyük bir acının, derin bir vicdan yarasının ve artık taşınamaz hale gelen toplumsal bir çöküşün karşısında sessiz kalmamak için toplandık. Çünkü artık biliyoruz ki ateş düştüğü yeri yakmıyor."

Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve adaletsizlik artık hepimizin vicdanını yakıyor. Şavşat'ta yaşanan olay hepimizi derinden sarsmıştır. Zihinsel engelli genç bir kızımıza yönelik ortaya çıkan korkunç iddialar ve ardından yaşadığı acıya dayanamayarak hayatını kaybeden anne Nalan Kaya'nın dramı, sadece bir ailenin değil, bütün toplumun ortak acısı haline gelmiştir.

"ARTIK ÜZGÜN AÇIKLAMALAR DEĞİL, GERÇEK ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bugün burada yalnızca bir olayı konuşmuyoruz. Bugün burada yıllardır büyüyen sessizliği, görmezden gelinen çığlıkları ve korunamayan hayatları konuşuyoruz.Her kadın cinayetinden sonra, her çocuk istismarı haberinden sonra, her şiddet olayının ardından aynı cümleleri duymaktan yorulduk: 'Çok üzgünüz, takipçisi olacağız, gereği yapılacak.'

Ama artık üzgün açıklamalar değil, gerçek adımlar görmek istiyoruz. Çünkü kaybettiğimiz her kadın, korunamayan her çocuk, geç kalınmış her müdahale toplumun ortak sorumluluğudur.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak çok net söylüyoruz: Kadınların korkuyla yaşadığı bir düzeni kabul etmiyoruz. Çocukların susturulduğu bir toplum düzenine alışmayacağız. İstismarın üzerinin örtülmesine, şiddetin normalleşmesine, suçluların cesaret bulmasına sessiz kalmayacağız.

"SESSİZLİK SUÇU BÜYÜTÜR"

Bugün burada toplanmamızın nedeni sadece tepki göstermek değildir. Bugün burada dayanışmayı büyütmek, vicdanı ayağa kaldırmak ve mücadele çağrısı yapmak için bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sessizlik suçu büyütür.

Bir çocuk korkuyorsa hepimizin sorumluluğu vardır. Bir kadın şiddet görüyorsa hepimizin sorumluluğu vardır. Bir anne çaresizlikten hayata tutunamıyorsa bu toplumun vicdanında büyük bir yara vardır.Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınların meselesi değildir. Çocuk istismarı yalnızca ailelerin meselesi değildir. Bu mesele insanlık meselesidir.

Buradan yetkililere açık çağrıda bulunuyoruz: Kadınları ve çocukları koruyacak mekanizmalar etkin şekilde işletilmelidir. Şiddet ve istismar suçlarında cezasızlık algısı ortadan kaldırılmalıdır. Koruyucu ve önleyici sosyal politikalar güçlendirilmelidir. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin temel görevidir.

Aynı zamanda toplumun her kesimine de çağrı yapıyoruz: Duyarsızlaşmayın, görmezden gelmeyin. "Bana dokunmayan yılan" anlayışını terk edin. Çünkü bugün bir başkasının yaşadığı acı, yarın hepimizin gerçeği olabilir.Biz kadınlar korkmayacağız. Biz anneler susmayacağız. Biz çocuklarımız için, kadınlar için, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bugün burada yükselen ses yalnızca bir siyasi partinin sesi değildir. Bu ses adalet isteyen kadınların sesidir. Bu ses çocukların güven içinde yaşayacağı bir ülke isteyenlerin sesidir. Bu ses vicdan sahibi insanların ortak sesidir.

Hayatını kaybeden Nalan Kaya'yı rahmetle anıyoruz. Yaşanan olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.Bir kişi daha eksilmesin, bir çocuk daha korkmasın diye."

Kaynak: ANKA