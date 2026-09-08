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İstiklal Savaşı gazisinin mezarı yerleşim yerinin ortasında kaldı

İstiklal Savaşı gazisinin mezarı yerleşim yerinin ortasında kaldı
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Diyarbakır’da İstiklal Savaşı gazisine ait mezar, yerleşim yerinin ortasındaki görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Diyarbakır'da İstiklal Savaşı gazisine ait mezar, yerleşim yerinin ortasındaki görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Çermik ilçesi Çukur Mahallesi'nde mezar taşında "İstiklal Savaşı gazilerinden hacı Kurdo Mehmet Bayraktar' yazan mezarı görenler şaşkınlık yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldırım, bölgenin eskiden bahçe olarak kullanıldığını ve evin bulunmadığını söyledi. İstiklal Savaşı gazisinin bu nedenle bölgeye gömüldüğünü dile getiren Yıldırım, "Zamanla insanlar çoğaldıkça, köylerden şehirlere göç oldukça buralara evler yapıldı. Bundan dolayı da mezar mahallenin ortasında kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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